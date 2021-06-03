Рада обратилась к Лукашенко из-за "пиратского" захвата самолета Ryanair

Украинские депутаты требуют наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла постановление об осуждении "пиратского" захвата самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича и призвала власти Беларуси освободить политзаключенных. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

Заявление Верховной Рады

Принудительная посадка самолета белорусскими властями поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа и является нарушением международных правил гражданской авиации и представляет угрозу международной безопасности.

Международная организация гражданской авиации должна безотлагательно провести расследование этого инцидента с соответствующими последствиями для режима Лукашенко.

Рада решительно осуждает действия властей Беларуси с посадкой самолета и задержание журналиста и призывает освободить Протасевича и других политзаключенных.

Рада подтверждает полную солидарность с международными партнерами о прекращении воздушного сообщения с Беларусью.

Рада также полностью поддерживает действия правительства Украины о запрете авиасообщения и закрытии неба для белорусских самолетов.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина готовит санкции против режима Лукашенко – соответствующие материалы уже на рассмотрении СНБО.

Реклама

Читайте также нашу статью о том, кто одержит победу в торговой войне Украины и Беларуси.