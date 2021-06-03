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Рада обратилась к Лукашенко из-за "пиратского" захвата самолета Ryanair

3 июня, 11:36

Сергей Мартынец

Депутаты призывают международную организацию срочно провести расследование принудительной посадки самолета

Украинские депутаты требуют наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла постановление об осуждении "пиратского" захвата самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича и призвала власти Беларуси освободить политзаключенных. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

Заявление Верховной Рады

Как сообщали новости "Сегодня", Украина готовит санкции против режима Лукашенко – соответствующие материалы уже на рассмотрении СНБО.

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Источник: Сегодня

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