Работают над двумя визитами: как продвигается организация встречи Байдена и Зеленского

Коллаж "Сегодня" (фото: REUTERS/Tom Brenner, president.gov.ua)
Украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Укринформа".
По ее словам, работа идет сразу над двумя визитами.
"Конечно, работаем – и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине – над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит (за все время, – Ред.) Джо Байдена в Украину", – рассказала Маркарова.
Также она подчеркнула, что Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи – не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность появится раньше.
Маркарова заявила, что сейчас отношения между странами развиваются очень интенсивно.
"Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях – от президента Байдена, госсекретаря Блинкена – вы все видели недавний визит в Киев... То есть существует безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях", - объяснила она.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели первый телефонный разговор.
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