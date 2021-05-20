Путин – убийца? Что ответил Зеленский (видео)

Президент ушел от ответа на вопрос, считает ли он убийцей российского лидера. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина. Соответсвующий вопрос задала журналистка после пресс-конференции.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", – сказал Зеленский и прервал общение.

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Во время сегодняшнего выступления президент заявил, что очень осторожно подходит к вопросу характеристики президента России – и не простит себе, если из-за слов, которые ни к чему не приводят, вырастет вероятность эскалации на Донбассе.

"Я очень осторожно отношусь к характеристикам президента России, потому что у меня простая позиция, если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, президент поддерживает идею привлечения США к переговорам по Донбассу. В то же время он выступает за "параллельный разговор" с Россией.