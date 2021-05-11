Целью такой подрывной работы является не только поддержка ресурсами вооруженного конфликта на востоке, считает Баканов

Иван Баканов / Фото: Офис Президента Украины

Только с территории России на постоянной основе против Украины работают около 7 тысяч сотрудников спецслужб.

Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой. И любое направление внешней политики РФ – не классическая дипломатия, а комплекс специальных операций. Только по Украине с территории России работают около 7 тысяч сотрудников. Это, скажем так, "офисные работники", – сказал Баканов.

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По его словам, целью такой подрывной работы является не только поддержка ресурсами вооруженного конфликта на востоке, а системное препятствование укреплению национальной безопасности Украины.

Оно, в частности, проявляется в создании агентурных сетей, срыве международной помощи, провокации массовых протестов и активной пропаганде.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что эскалация на Донбассе уже уменьшилась, и маловероятно, что Россия будет совершать дальнейшие шаги.