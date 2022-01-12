"Просто хотелось пожить": Стефанчук попросил не хоронить его

Руслан Стефанчук отреагировал на ошибку телеканала "Рада" / Коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук с юмором сообщил о своем благополучном "воскрешении" после того, как телеканал "Рада" протитровал фотографию спикера сообщением о его смерти.

На своей странице в Фейсбуке политик посоветовал телеканалу "Рада" "не спешить", поставив видеоклип с таким названием группы "Чайф".

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"А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела.

У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить.

У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить", – поется в песне.

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Реакция

Коллеги спикера порадовались, что с Русланом Алексеевичем все хорошо. Даже депутаты из противоположного лагеря.

"Чувство юмора подтверждает, что жив:) и слава Богу:)", – прокомментировала пост Ирина Геращенко из "Европейской Солидарности".

Однопартиец Юлия Яцык отметила, что такая реакция спикера обещает новый политический сезон ещё более интересным: "гитара, цыгане, медведи…"

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Ответили и представители телеканала "Рада". Ведущая Татьяна Гончарова отреагировала на скандальный ляп в эфире шуткой.

Что произошло

Утром 11 января стало известно, что телеканал "Рада" оконфузился во время трансляции заявления главы парламента Руслана Стефанчука.

Спикер Рады прокомментировал сообщение, что в Италии в онкологическом центре скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли. В видеорепортаже комментарии Стефанчука были подписаны так, как будто это произошло с ним.