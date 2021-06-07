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Притула уходит из партии "Голос" и назвал причину

7 июня, 10:18

Сергей Мартынец

Шоумен заявил, что не намерен уходить из политики, но с "Голосом" больше не хочет иметь ничего общего

Сергей Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос" из-за недовольства действиями руководства политической силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", – заявил он.

Притула назвал причины

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"Это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими "функционерами" мне не по пути. И в дальнейшем спутников по тернистому пути украинской политики я буду выбирать осмотрительно", – написал Притула и пообещал позже сообщить о планах на будущее.

Напомним, ранее политик заявлял о планах возглавить "Голос", а руководство политсилы отреагировало на планы Притулы.

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Источник: Сегодня

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