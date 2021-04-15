Президент Евросовета принял приглашение на Крымскую платформу

Шарль Мишель прилетит в Киев накануне Дня независимости Украины – он уже ждет возможности обсудить деоккупацию Крыма

В сегодняшнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Европейского Совета Шарль Мишель принял приглашение на саммит Крымской платформы и с нетерпением ждет своего в нем участия.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Евросовета.

Мишель выразил глубокую обеспокоенность из-за того, что Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

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"Такие крупномасштабные военные движения представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность", – отметили в Евросовете.

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На этом фоне Мишель в очередной раз призвал Россию соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения военных, а также напомнил, что Евросоюз поддерживает мирное урегулирование на Донбассе в рамках "нормандского формата" и в формате Трехсторонней контактной группы.

"Президент Мишель еще раз поблагодарил Зеленского за приглашение на саммит Крымской платформы, который он принял во время визита в Украину 2 марта. Президент Мишель с нетерпением ждет возможности принять в нем участие", – добавили в Европейском Совете.

Напомним, что в марте в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным Мишель объявил ультиматум Кремлю.

А как проходил его мартовский визит в Украину, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня