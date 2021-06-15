Превратили в публичный дом: Кива о форме сборной Украины, Медведчуке и отпуске (видео)

Илья Кива. Скриншот
Народный депутат Илья Кива рассказал корреспонденту "Сегодня", как себя чувствует его коллега Виктор Медведчук под домашний арестом, а также прокомментировал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.
Встретили мы депутата на митинге под Верховной Радой. Первым делом решили узнать, как поживает Медведчук.
"Конечно – это ограничения, которые сковывают его в действиях. Конечно же, это неудобства, но это точно никак не повлияло на его дух и его желание все-таки достичь поставленной цели. А цель Медведчука – это крепкая, сильная, единая, мощная и мирная Украина", – сказал Кива.
На вопрос, как он относится к скандалу с формой сборной Украины по футболу, где нанесена карта с Крымом, а также к запрету на слоган "Героям слава!", депутат ответил: "Когда спорт начинают превращать в публичный дом – я всегда против этого".
Также нардеп сказал, что в прошлом году отпуск провел в Хорватии и "был очарован этой страной". В этом году Кива снова собрался туда.
Как сообщали новости "Сегодня", Минобразования начало проверку диссертации Кивы. Электронную копию диссертации также планируют передать экспертному совету по государственному управлению.
Новости на эту же тему: