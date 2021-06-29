"Прекратите грабеж": Саакашвили обратился к Раде с просьбой из-за моряков

Нынешнее украинское законодательство заставляет опытных моряков идти на курсы повышения квалификации и сдавать экзамены, тратя на это деньги

Саакашвили обратился к депутатам. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обратился к Верховной Раде с просьбой срочно принять на сегодняшнем внеочередном заседании законопроект №3944, которым упрощается получение моряками разрешений на работу.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, законопроект предоставляет морякам возможность не сдавать экзамены в квалификационной комиссии для повторного подтверждения диплома, уничтожая таким образом 70% коррупции в этой сфере.

"Призываю всех наших 78 друзей, членов объединения "Простые решения и результаты" и всех народных депутатов поддержать его как очень нужную для более 150 тысяч моряков инициативу … Мы призываем народных депутатов сегодня принять этот законопроект и прекратить грабеж более 150 тысяч украинских моряков", – обратился к народным избранникам Саакашвили.

Законопроект приводит украинское законодательство в соответствие с международной Конвенцией и определяет условия, при которых диплом можно подтвердить без экзаменов:

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пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;

наличие действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома, который подтверждается;

наличие подтвержденного морской администрацией стажа работы на судах или успешного окончания одобренного курса, или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение определенного срока на определенных должностях.

Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах будет осуществляться в случае:

наличия стажа работы на судне;

успешного окончания одобренного учебного курса или курсов.

В пояснительно к законопроекту записке отмечается, что нынешнее законодательство заставляет моряков обязательно проходить курсы повышения квалификации и сдавать экзамены в государственных квалификационных комиссиях.

"Граждане Украины-моряки, подавляющее большинство из которых имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены, безосновательно расходуя при этом денежные средства и время своего отпуска между рейсами", – говорится в документе.

Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что судья Окружного административного суда Киева Кирилл Гарник отменил обязательное подтверждение квалификации моряков.