В Раде создана группа для ускорения реформ: как отреагировал Саакашвили

Главный реформатор страны признал, что темпы преобразований в Украине пока никого не устраивают

/ Фото: Getty Images

В Верховной Раде создано межфракционное объединение "Простые решения и результаты", которое будет помогать ускорять проведение реформ в стране. Об этом сообщил в Facebook глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

Реклама

Он отметил, что объединение депутатов "будет работать с нами по важнейшим реформам и их ускорению, потому что темпы реформ пока никого не устраивают".

"В объединение вошли сопредседатели из трех фракций: Елизавета Ясько от "Слуги народа", Юлия Клименко от "Голоса" и Владимир Кабаченко от "Батькивщины", а также депутаты почти всех парламентских фракций – очень много достойных людей. Мы очень надеемся, что это сотрудничество будет полезно для продвижения всего процесса", – сказал Саакашвили.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце апреля премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно отправил Саакашвили письмо. В документе глава правительства выразил несогласие с решениями Нацсовета реформ, в том числе с предложением ввести автоматическую растаможку автомобилей.