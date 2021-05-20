Пожертвовал репутацией за Донбасс – Зеленский о Ермаке

Как заявил президент на пресс-конференции, руководитель Офиса президента много делает, чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак / Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак много делает, пожертвовав своей репутацией, чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным на долгие годы.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в завершении конфликта на Донбассе 99% зависит от России, однако 1% позволяет Украине идти вперед.

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"Многое делает Андрей Ермак, отдавая силы, полностью отдав свою репутацию. Не хочу говорить из-за чего, из-за кого и зачем. Это большая война, большая информационная война. Поэтому мы цепляемся за этот процент очень сильно, чтобы не заморозить конфликт", – сказал Зеленский.

Как ранее заявил Андрей Ермак, на возможной встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным главной задачей станет обсуждение выполнения договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки".

Также сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.