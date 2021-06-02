После враждебных заявлений Лукашенко о переговорах в Минске можно забыть – ОПУ

Украина и весь цивилизованный мир будут жестко отвечать на любой шаг Лукашенко по признанию оккупированных территорий Донбасса

Михаил Подоляк. Фото: facebook.com/mpodolyak2

Беларусь больше не можна назвать нейтральной и надежной площадкой для проведения встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу и любых других международных переговоров, в частности из-за враждебной риторики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Интерфакс-Украина".

"Если уж мы видим такую враждебную риторику от Лукашенко, если мы видим, что Беларусь прекращает быть нейтральной страной, то и о каких-либо переговорах в Минске можно забыть. Минск больше не может считаться респектабельной и нейтральной международной площадкой", - сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что Украина и весь цивилизованный мир будут жестко отвечать на любой шаг Лукашенко по признанию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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"Украина не позволит никому нарушать свой суверенитет и территориальную целостность. Если Лукашенко поставит себя на один уровень с оккупантами в Луганске, то это будет означать и соответствующее отношение к нему", – отметил Подоляк.

Напомним, накануне Александр Лукашенко завил, что готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, против которого там проводят "расследование" из-за якобы участия в боевых действиях.

Участник ТКГ Сергей Гармаш считает, что Лукашенко своим приглашением фактически признал т. н. "ДНР" и "ЛНР".

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