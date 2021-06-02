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Гармаш: Лукашенко де-факто признал "ЛНР" и "ДНР"

2 июня, 14:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Журналист напомнил белорусскому диктатору, что ОРДЛО – это украинская территория

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко своим приглашением "следователей" боевиков с Донбасса допросить журналиста Романа Протасевича фактически признал т.н. "ДНР" и "ЛНР".

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Об этом написал в Facebook представитель ОРДО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Он напомнил белорусскому диктатору, что ОРДЛО – это украинская территория.

"Заявление Лукашенко о том, что он предложил Путину, чтоб "следователи" из ОРЛО приехали в Беларусь и допросили похищенного КГБ-ФСБ главреда Nexta Романа Протасевича, можно рассматривать как де-факто признание режимом Лукашенко марионеточных "республик"… И это в Минске – городе, в котором подписывались так называемые Минские соглашения, закрепляющие этот постулат, как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе", – написал Гармаш.

Представитель ТКГ считает, что это продуманный и демонстративный шаг, причем приглашение боевикам он отправил через настоящую вторую сторону конфликта – президента России.

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"Конечно, после этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну. После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко также обиделся на президента Владимира Зеленского за то, что Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Более того, он теперь намерен просить Путина, чтоб тот отвез его в оккупированный Крым.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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