Пора активизировать. Зеленский принял решение по Донбассу

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ был подписан 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, Кабинету министров необходимо за два месяца подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

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Правительство также должно за три месяца отработать с привлечением СБУ вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии России против Украины.

Ранее Зеленский заявил, что санкций, которые США и Евросоюз наложили на Россию, недостаточно – необходим новый формат санкционной политики.