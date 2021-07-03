Полномочия Верховной Рады могут продлить через изменения в Конституцию – Яценюк

По словам лидера "Народного фронта", есть разговоры, что такой вариант якобы обсуждает монобольшинство

Фото: КБФ

Полномочия Верховной Рады могут быть продлены из-за изменений в Конституцию и в парламенте существуют определенные разговоры по этому поводу. Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на телеканале "Эспрессо".

Арсений Яценюк не исключил, что монобольшинство хочет продлить срок действия нынешней ВР.

"Надо дождаться выборов. Это будут очередные выборы, которые предусмотрены на 2023, или досрочные. И ходят слухи, что монобольшниство хочет изменить Конституцию и продлить срок действия парламента. Уже такие слухи ходят", – отметил Яценюк.

Реклама

Сейчас, уверен политик, перехватить инициативу и сформировать конкурентную силу не так легко, но важно.

"Только тогда, когда мы сформируем качественную новую большую объединенную команду, – это могут быть разные партии, но в так называемой большой объединенной проукраинской оппозиции, – только тогда пойдет движение по формированию реальной оппозиции, подготовки к парламентским выборам и выигрыша на парламентских выборах", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Ранее Яценюк заявил, что из-за нынешней экономической политики Украины – аграрное государство, которое кормило всю Европу – сегодня страдает от невероятного роста цен на продукты питания.