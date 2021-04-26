Первые слова кандидата наук Кивы после защиты: Идем со мной в туалет, дружочек

Появились подробности, как нардеп Кива защищал диссертацию и что потом сказал журналистам

Топ-событием, которое "взорвало" сегодняшний день в Украине, стала новость о том, что одиозный народный депутат Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению.

Защита диссертации получилась яркой. Собралось много прессы. Большую часть журналистов на защиту не пустили. Хотя по закону это открытое мероприятие. Вход в зал, где проходило заседание диссертационной комиссии, заблокировали мужчины в черной одежде. Они отказывались представиться. Однако было ясно, что это охрана Кивы, или, как говорят недоброжелатели политика, его "титушки".

Кива и его титушки на защите диссертации. Фото: Українська правда, pravda.com.ua

О том, что Кива готовится к защите, стало известно в конце марта – эта информация появилась на сайте Министерства образования и науки. Тема диссертации: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Научный руководитель – доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.

Как проходила защита

По словам Ильи Кивы, он пять лет готовил диссертацию. И вообще всю жизнь учится.

"У меня три высших образования, на секундочку. Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию", – рассказал Кива на днях журналистам.

Но если судить по ответам, которые "ученый"-парламентарий давал во время защиты диссертации, возникают вполне обоснованные сомнения в научной ценности его работы. Хотя в Институт подготовки кадров госслужбы занятости пустили не всех журналистов, фрагменты трансляции заседания быстро попали в Сеть.

Как Кива защищал диссертацию. Источник: facebook.com/tsvibak

Так, один из членов комиссии спросил нардепа, что означает термин "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат", который упоминается в диссертации.

Кива, вероятно, не знал, что ответить, поэтому заявил: "Ответ на это мы дадим в следующей нашей научной работе".

Тем не менее члены комиссии в итоге проголосовали единогласно: 13 – за, 0 – против, и Кива стал кандидатом наук.

Что сказал журналистам новоиспеченный кандидат наук

Первое, что Кива сделал после защиты диссертации, – устроил перепалку с прессой и даже позвал одного из журналистов присоединиться к нему в туалете.

"Пошли со мной в туалет, я там тебе расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек? Деб*л, блин", – сказал нардеп.

Журналисты "Сегодня" хотели спросить у самого кандидата и его научного руководителя профессора Гурковского, что же это такое – "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". Однако телефоны обоих не отвечают. Вероятно, фуршет – так полагается после защиты.

Владимир Гурковский. Фото: http://vadnd.org.ua

Отметим, новость о том, что Кива стал кандидатом наук, вызвала бурную реакцию общественности, а также политикума. Так, нардеп Владимир Арьев сообщил, что после такого он уходит из аспирантуры, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сегодня был забит последний гвоздь в гроб украинской науки.

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Соцсети

А в соцсетях уже шутят о появлении в Украине нового "великого ученого".