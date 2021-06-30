Он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Кулеба развеял фейки Путина

Глава МИД заявил, что россияне и украинцы не коренные народы, а национальные меньшинства

Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на недавние заявления президента России Владимира Путина о том, что украинцы и россияне коренные народы.

Об этом он написал в Twitter.

"Украинцы и россияне – два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и русскими несет Владимир Путин, он развязал агрессию", – заявил он.

Кулеба написал, что коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы, а вот россияне – национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими.

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"Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки – это классика российских манипуляций", – написал Кулеба.

Также Кулеба отреагировал на слова Путина, что президент Украины Владимир Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управление", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих" , – заявил глава МИД.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Госдума приняла заявление, в котором называет сам факт законодательной инициативы президента Владимира Зеленского вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Что на эту истерику ответили у Зеленского.