Офис президента: Референдум по Донбассу возможен, но есть условие

Накануне Зеленский говорил, что самый главный вопрос на сегодняшний день в Украине – это ситуация на Донбассе и прекращение войны

/ Фото: AFP

Недавно президент Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу. А теперь советник главы ОПУ Михаил Подоляк говорит, что это возможно в том случае, если того будет требовать ситуация в переговорах о прекращении войны.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Говоря о всеукраинском референдуме, глава государства сказал, что "это самый главный вопрос, который у нас сегодня есть, – это ситуация на Донбассе".

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А вот в Офисе президента отмечают, что это не значит, что вопрос ОРДЛО станет одной из первых тем, вынесенных на всенародное голосование. По словам Подоляка, референдум по Донбассу возможен, если ситуация и содержание переговоров о прекращении войны будут требовать именно такого шага.

"Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе. Какого-либо вопроса на референдум или решения в нарушение нашей Конституции не может быть даже гипотетически", – сказал советник главы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что вопрос проведения выборов на Донбассе могут вынести на всенародный референдум.