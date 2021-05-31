Новый приговор Стерненко, президентский университет будущего и прослушка Меркель – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости понедельника, 31 мая

Стерненко выходит на свободу, в Украине появится президентский университет, за Меркель следили

Суд изменил приговор Стерненко, Зеленский решил создать "университет будущего", а Дания помогала США прослушивать Меркель – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости понедельника, 31 мая.

Стерненко выходит на свободу

Суд изменил приговор Стерненко

Одесский апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции в отношении активиста Сергея Стерненко. Вместо 7 лет и 3 месяцев тюрьмы ему дали год условно. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании.

Суд признал недоказанной главную часть обвинения – часть 2 статьи 187, по которой ему инкриминировали нападение с целью завладения чужим имуществом.

Стерненко намерен обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде.

Зеленский дал старт созданию "университета будущего"

Президентский университет будущего. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности нашего государства.

Университет будет готовить специалистов в таких сферах:

информационная и кибербезопасность;

искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические, энергетические и биотехнологии.

Цель властей – создать лучшие условия, подключить лучших преподавателей и обучать лучших учеников бесплатно. После этого выпускники будут работать на государство.

Дания помогала США шпионить за Меркель

За Меркель следили / Фото: AFP

Спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США прослушивать переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и других немецких чиновников.

По данным Süddeutsche Zeitung, кроме Меркель, спецслужбы прослушивали нынешнего президента и бывшего главу МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и депутата от Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка.

Литва выдворяет Шария

Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Литва лишила украинского блогера Анатолия Шария статуса беженца и объявила его персоной нон грата.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения. Отмечается, что украинец пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

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Польша упрощает трудоустройство для украинцев

/ Фото: Getty Images

Власти Польши решили упростить въезд и трудоустройство украинцев, особенно в тех сферах, где полякам не хватает трудовых ресурсов.

Как сообщила заместитель министра развития, труда и технологий Ивона Михалек, трудовым мигрантам предлагают приезжать с семьями, чтобы они могли развивать экономику Польши.

Суд в Минске оставил девушку Протасевича за решеткой

Александр Лукашенко и Софья Сапега. Коллаж "Сегодня"

Минский городской суд отказался удовлетворить жалобу на задержание в Беларуси россиянки Софьи Сапеги, девушки задержанного журналиста Романа Протасевича. Заседание прошло в закрытом режиме.

По предварительной информации, девушке инкриминируют следующие преступления:

организация массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК РБ);

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ);

разжигание социальной ненависти к силовикам (ч. 3 ст. 130 УК РБ).

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Россия обещает не останавливать транзит газа через Украину

Россия обещает сохранить транзит / Фото: Нафтогаз Украины / Facebook

В МИД России заявили, что "Газпром" не планирует останавливать транзит через Украину даже после окончания действующего контракта. После его завершения Москва ждет переговоров о заключении нового соглашения.

В Москве также утверждают, что завершение строительства "Северного потока – 2" не станет причиной остановки транзита газа через Украину.

В Новой Зеландии самое сильное за последние 100 лет наводнение

Наводнение в Новой Зеландии. Фото: коллаж "Сегодня"

Новую Зеландию накрыли сильные дожди – уровень воды в реках поднялся до рекордной отметки, а власти начали срочную эвакуацию граждан. Эксперты отмечают, что это самое сильное за последние 100 лет наводнение в стране.