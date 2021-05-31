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Зеленский дал старт созданию университета будущего: чему там будут учить

31 мая, 11:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Цель властей – создать лучшие условия, подключить лучших преподавателей и обучать лучших учеников бесплатно

Президентский университет будущего. Коллаж "Сегодня"

Президентский университет будущего. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности нашего государства. Соответствующий документ он подписал во время форума "Украина 30".

"В Украине будет создан президентский университет. Это заведение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. В одном месте соберут лучших преподавателей и будут учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в самых актуальных направлениях", – сказал он.

Университет будущего. Скриншот
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Университет будет готовить специалистов в таких сферах:

  • информационная и кибербезопасность;
  • искусственный интеллект;
  • нанотехнологии;
  • аэрокосмические, энергетические и биотехнологии.
Скриншот

Цель властей – создать лучшие условия, подключить лучших преподавателей и обучать лучших учеников бесплатно. После этого выпускники будут работать на государство.

"Хочу подписать указ о создании президентского университета будущего", – сказал Зеленский.

На этом же форуме министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что первый учебный год в университете будущего начнется с 1 октября 2023 года.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине появился Центр противодействия дезинформации. Руководитель Центра уже назвала три главные цели организации.

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