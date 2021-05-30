Независимость и свобода всегда нуждаются в защите и борьбе за них – Яценюк

Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отмечает, что Украина должна продолжать борьбу за свою свободу и независимость, ведь имеет соседа, который посягает на них.

"Вроде слова "независимость" и "свобода" стали обыденными. И это хорошо, что они стали обычными. Это значит, что существуют независимость, мы свободны. Но эти слова всегда нуждаются в защите и борьбе за них. Это та данность, которая дается, но которая очень быстро забирается. Все люди рождены равными и все люди рождены свободными. Но мы должны осознавать, что всегда кто-то существует, кто будет посягать на нашу личную свободу", – сказал Арсений Яценюк на специальном мероприятии "Обнова-феста" – "Свободном университете", который проходит в Черновцах.

"Всегда существует какое-то государство, которое будет посягать на независимость нашей Украины. Это государство известно. История, столетняя история ничего не изменила. И для того, чтобы мы были свободны и независимы, мы должны бороться. Бороться так, как Украина восстала за свою свободу в 2013 и 2014 годах. Она восстала и она завоевала. И она борется до сегодняшнего дня", – добавил лидер "Народного фронта".

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Напомним, Украина будет праздновать 30-летия независимости три дня, начиная с 22 августа и по 24 число. В Киев съедутся многие президенты других государств, руководители церквей и другие высокопоставленные гости.