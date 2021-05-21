Непонятная эффективность: Шмыгаль "унизил" российскую вакцину

И без российского Спутника есть альтернативы в виде других мировых производителей вакцин

/ Фото: Кабинет министров Украины

В Украине стало больше желающих вакцинироваться, но Киев не будет закупать российскую вакцину "Спутник", а отдаст предпочтение проверенным мировым производителям. Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

Один из депутатов задал вопрос, почему Украина покупает у России товаров на 4,5 млрд долл. в год, берет за транзит газа больше 2 млрд, но отказывается покупать российскую вакцину.

На это Шмыгаль ответил, что за последние три года импорт товаров из РФ уменьшился в пять раз.

"Касательно вакцин. Во-первых, не пройдена третья стадия клинических испытаний (вакцины РФ), непонятна эффективность, у нас нет данных об эффективности. Но ключевое – мы не будет покупать вакцину у страны-агрессора. Это важный месседж, об этом говорили уже не раз", – сказал он.

Премьер добавил, что и без российского "Спутника" есть альтернативы в виде других мировых производителей вакцин с уже проверенной и высокой степенью эффективности и безопасности.

"Украинцы достойны иметь те вакцины, которые позволяют нам вакцинировать наших граждан безопасно и эффективно", – подчеркнул глава правительства.



Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский четко заявлял – российской вакцины в Украине не будет.