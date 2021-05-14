"Неоднократно встречался с Путиным": как в России отреагировали на дело Медведчука

Встреча Медведчука и Путина / Фото: kremlin.ru

Россия не собирается вмешиваться в дело нардепа Виктора Медведчука, но рассчитывает, что этот процесс не является "охотой на ведьм" в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль

Он напомнил, что Путин и Медведчук "знают друг друга и неоднократно встречались", поэтому в Кремле пристально следят за ситуацией.

"Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", – сказал Песков.

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Дмитрий Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься "решением внутренних и внешних проблем, а не устраивать охоту на ведьм … которая обречена на провал, особенно, если (Зеленскому) хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала".

Также он назвал обвинения Медведчука в захвате национальных ресурсов Украины в Крыму абсурдными, цинично заявив, что полуостров уже не является украинским.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

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