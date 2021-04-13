Негатив в СМИ и внешнее влияние: ОАСК нашел виновников своей ликвидации

В Окружном админсуде Киева утверждают, что новую судебную реформу пытаются навязать извне и она "готовится не в Украине", при поддержке грантовых организаций

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отреагировал на внесение президентом Владимиром Зеленским законопроекта о его ликвидации, заявив о негативном осветлении его деятельности в СМИ и иностранном влиянии на судебную реформу в Украине.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

"Низкий уровень доверия среди населения к судам в первую очередь вызван тем, что суды ежедневно находятся под давлением негативной информационной компании в средствах массовой информации", – утверждают в суде.

Там также утверждают, что низкий рейтинг доверия к ОАСК не может быть причиной для его ликвидации и приводят в пример другие институты власти, в том числе Верховную Раду и Кабмин, с не менее низким рейтингом, "которые никто не ликвидирует".

"Главной причиной, почему деятельность Окружного админсуда города Киева в новостях освещалась негативно и критиковалась должностными лицами, было и остается то, что у ОАСК есть особые полномочия, а именно – рассмотрение дел по центральным органам исполнительной власти", - уверены в суде.

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Кроме того, в ОАСК утверждают, что последние 7 лет инициативы реформирования судебной власти писались не в Украине, а реформы проводились при поддержке грантовых организаций и якобы не отражают украинских правовых реалий.

"Новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, аналогично готовится не в Украине. И она направлена не на создание независимой судебной власти в Украине, а для подчинения ее антиконституционного внешнему управлению", – говорится в заявлении.

В то же время, в ОАСК похвалились своими результатами – "вынесенных решений в пользу истцов более 70%" – и заявили, что продолжают работу в штатном режиме и рассматривают дела по пенсиям, соцвыплатам, обжалованию решений налоговых органов и распоряжений правительства.

Напомним, 17 июля 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.

Их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.