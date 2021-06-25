"Не за наш счет". Яценюк возмущен идеей Меркель и Макрона о саммите с Путиным

Если дать России волю, она воскресит СССР, снова поработит бывшие советские республики и начнет экспансию на Запад, считает глава "Народного фронта"

Арсений Яценюк рассказал, к чему должен быть готов ЕС, садясь за стол переговоров с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

То, что президент России Владимир Путин может прекратить агрессию против Украины после актов доброй воли со стороны Германии и Франции, которые предложили позвать его на саммит Евросоюза, является иллюзией.

Об этом в своей статье для американского издания The National Interest написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Москве не место на саммитах ЕС или Большой семерки. Путин не прекратит свою агрессию. Минские договоренности не могут принести мир Украине и Европе. И надо положить конец этим иллюзиям", – пишет он.

Яценюк считает, что Берлин и Париж пытаются делать вид, будто Россия является нормальной страной.

"Две столицы предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС впервые с момента оккупации Крыма в 2014 году. Это предложение, озвученное после саммитов "Группы Семи", НАТО, США и Европейского Союза, а также первого зарубежного турне президента Байдена, вызывает возмущение украинцев", – подчеркнул он.

Яценюк отметил, что Запад противоречит сам себе – одновременно и хочет решить "украинский вопрос", и не хочет "провоцировать или отдалять Россию".

Он предлагает представить, что было бы, если бы Россия не напала на Украину, Грузию, не развязала бы приднестровский конфликт в Молдове, а также не было бы демократических революций в Грузии, Украине и Беларуси.

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"Без этих мощных национальных движений за независимость и демократию, без сомнения, наши земли и нации были бы оккупированы обновленным Советским Союзом, и история XX века повторилась бы", – считает Яценюк.

Это значит, что такой союз возглавлялся бы подобным Путину выходцем из КГБ, в Украине не только сохранился бы третий по величине арсенал ядерного оружия в мире, но и появилось бы и российское вооружение, нацеленное на Запад.

Вдобавок, Балтийские государства не обрели бы независимость, а Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Балканские страны не вступили бы ни в ЕС, ни в НАТО. И в них бы восстанавливалась бы политическая архитектура советского типа.

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"Была бы тогда Европа безопасной? Бесспорно, нет", – подчеркивает Яценюк.

На этом фоне он призывает Запад сделать все возможное и невозможное, чтобы интегрировать Украину и другие государства нашего региона в Объединенную Европу, а следовательно – в НАТО и ЕС.

"Сегодняшний исторический момент требует полной поддержки членства Украины в НАТО. Запад не вправе поставить Украину, Грузию, Молдову и в будущем – свободную Беларусь на паузу ожидания. Мы заслуживаем и требуем большего", – добавил лидер "Народного фронта".

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Он призывает Запад дать Украине возможность "пройти через невидимые барьеры и хрестоматийные "открытые двери".

Яценюк обратил внимание на то, что принятая Евросоюзом "отпор, сдерживание и взаимодействие" в отношениях Россией не сработает, а в случае переговоров Кремль начнет попытки разделять и властвовать.

"Мы хотим единства Соединенных Штатов и Европы. Но не за наш счет. Это будет слишком дорого всем стоить", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, что на недавнем саммите ЕС Германия предложила восстановить формат переговоров с Россией на наивысшем уровне, который был прерван после незаконной оккупации Крыма в 2014 году. Ее поддержала Франция, а на следующий день послов двух стран в Украине вызвали в МИД.

Как страны ЕС восприняли эту идею, читайте: "Кто есть кто. Реакция лидеров ЕС на предложение о саммите с Путиным".