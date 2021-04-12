НАПК начало проверку деклараций Зеленского и правительства Шмыгаля

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку деклараций высшего руководства страны, в том числе президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Основанием для полной проверки могут стать высокая должность чиновника или заявление от граждан/СМИ о возможных недостоверные сведениях в декларации.

Среди прочего НАПК взялось за проверку таких высокопоставленных лиц:

Реклама

президент Владимир Зеленский;

премьер-министр Денис Шмыгаль;

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;

министр здравоохранения Максим Степанов;

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

вице-премьер, и.о. министра энергетики Юрий Витренко;

глава КСУ Александр Тупицкий;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;

вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

В ведомстве отметили, что всего подано почти 800 тысяч деклараций чиновников, а на сегодняшний день в проверке только 375. К концу года НАПК планирует осуществить полную проверку более 1000 деклараций (проверка длится до 120 дней).

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский в своей декларации отметил, что за год его семья заработала 22,7 млн грн. При этом живет он даже не у себя дома.

Шмыгаль в своей декларации указал зарплату, которая даже меньше, чем у пресс-секретаря президента.