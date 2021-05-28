На квартиру "слуги народа" совершили налет: что вынесли воры

Пашковский сразу заявил, что в его квартире не было ни наркотиков, ни огнестрельного оружия, ни взрывчатки

Максим Пашковский в шоке от ограбления его квартиры. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Пашковский заявил, что сегодня в его квартиру ворвались неизвестные и завладели важными документами.

Об этом он написал в Facebook.

"В мою служебную квартиру в Киеве, путем взлома дверных замков и повреждения системы сигнализации, ворвались неизвестные лица и по неизвестным мне причинам осуществили захват моего личного имущества, в том числе корреспонденции и документации народного депутата Украины", – сообщил он.

Пашковский уточнил, что в его квартире не было ни наркотиков, ни огнестрельного оружия, ни взрывчатки.

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"Зато в квартире находится пакет документации, который носит режим ограниченного доступа к информации и представляет особую ценность в рамках моей деятельности народного депутата Украины", – подчеркнул нардеп.

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