На квартиру "слуги народа" совершили налет: что вынесли воры

Максим Пашковский в шоке от ограбления его квартиры. Коллаж "Сегодня"
Народный депутат от "Слуги народа" Максим Пашковский заявил, что сегодня в его квартиру ворвались неизвестные и завладели важными документами.
Об этом он написал в Facebook.
"В мою служебную квартиру в Киеве, путем взлома дверных замков и повреждения системы сигнализации, ворвались неизвестные лица и по неизвестным мне причинам осуществили захват моего личного имущества, в том числе корреспонденции и документации народного депутата Украины", – сообщил он.
Пашковский уточнил, что в его квартире не было ни наркотиков, ни огнестрельного оружия, ни взрывчатки.
"Зато в квартире находится пакет документации, который носит режим ограниченного доступа к информации и представляет особую ценность в рамках моей деятельности народного депутата Украины", – подчеркнул нардеп.
Как сообщали новости "Сегодня", экс-нардеп Олег Барна избил "слугу народа" Дмитрия Соломчука в прямом эфире.
Новости на эту же тему: