На каких островах загорал?! "Слуге народа" устроили жесткий полицейский допрос – видео

Справа Георгий Мазураш, слева Геннадий Москаль. фото: Коллаж "Сегодня"

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, как бывший работников органов, в эфире программы "Большая пятница" на телеканале Украина 24 устроил нардепу от "Слуги народа" Георгию Мазурашу настоящий допрос.

Во время обсуждения одной из тем Москаль обратил внимание на внешний вид Мазураша.

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"Та ты хоть обувь… хоть бы оделся перед такой уважаемой аудиторией", – сказал он.

Мазураш попросил Москаля не отвлекаться на его обувь, так как обсуждаются важные темы. В это же время телеоператоров попросили крупным планом показать ботинки депутата.

Но Москаль не оставил в покое "слугу", отметив, что он явно загорал на каком-то курорте.

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"Что ты рассказываешь, если ноги загоревшие, на каком курорте ты был?" – спросил он.

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В ответ на это ведущие отметили, что и Москаль тоже загоревший.

Москаль и работа в органах

Геннадий Москаль начал работать во внутренних органах в 1975 году. За время своей работы он дослужился от рядового инспектора до генерал-лейтенанта милиции. Также он был заместителем начальника УВД в Черновицкой области и начальником УВД в Закарпатской области. Работал при Луценко, Ющенко, Наливайченко. В 2019 году покинул пост председателя Закарпатской облгосадминистрации.

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