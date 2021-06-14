"Мы сделали все – пришло время действий": Зеленский созвонился с Джонсоном

Президент Украины сказал британскому премьеру, что время разговоров закончилось – пора НАТО принимать решения

Зеленский во время визита в Лондон в 2020 году. Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

После апрельского разговора сегодня президент Владимир Зеленский снова созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Главной темой стал вопрос вступления Украины в НАТО, а также обсудили Донбасс и "Северный поток – 2".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

НАТО

На Банковой напомнили, что накануне состоялся саммит "Группы семи", а сегодня стартует саммит НАТО. Поэтому собеседники ожидаемо первым делом поговорил о перспективах Украины. Зеленский объяснил, что Украина проводит реформы в условиях войны.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", – сказал президент.

Война на Донбассе

Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на фронте и вблизи границ Украины, где Россия угрожает своими войсками. Он объяснил, что агрессор так и не отвел полностью свои силы и уровень военной угрозы для Украины остается высоким.

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В связи с этим президент указал на важность сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

"Северный поток – 2" и саммит по Крыму

Глава государства обратил внимание британского премьера на опасность запуска российского газопровода и отметил, что его введение в эксплуатацию недопустимо.

Владимир Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский поблагодарил G7 и Евросоюз за поддержку и требование к России. Лидеры "Большой семерки" и ЕС в воскресенье приняли коммюнике, в котором признали РФ стороной конфликта на Донбассе.