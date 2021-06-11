Саммит G7 – что продемонстрирует миру встреча "Большой семерки"

"Сегодня" узнал для чего собирается G7 и почему это важно для Украины

С 11 по 13 июня в курортном комплексе Карбис-Бей в британском Корнуолле пройдет первый со времени начала пандемии очный саммит стран G7. Встреча "Большой семерки" может стать значимым событием как для стран, участвующих в саммите, так и для западного альянса и всего мира в целом. "Сегодня" выяснил, чего ждут от встречи мировые лидеры и на что может надеяться Украина.

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В саммите примут участие члены "Большой семерки": США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, а также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, в качестве гостей приглашены Австралия, Индия, Южная Африка и Южная Корея. Основной темой переговоров лидеров стран станут проблемы пандемии COVID-19, экономическое восстановление и изменение климата. Так же будут обсуждаться вопросы связанные с действиями России и Китая.

Предполагается, что во время саммита участники объявят о начале кампании по поставке одного миллиарда доз вакцин от коронавируса в бедные страны. Помимо этого, должно прозвучать заявление от Евросоюза о поддержке независимого расследования происхождения коронавируса, которое инициировало правительство США. Это усилит давление на Китай, от которого требуют предоставить все данные о начале пандемии. Напомним, что именно это этой страны стартовала эпидемия.

Фото из открытых источников

Какие возможности саммит откроет для мировых лидеров?

Как сообщает издание Financial Times, для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который принимает саммит, это шанс "повысить свой статус" и продемонстрировать, что он может управлять важной международной встречей. Джонсону также нужно показать, что "Глобальная Британия" – это больше, чем просто лозунг.

Для лидера США Джо Байдена это первая зарубежная поездка на посту президента и возможность продемонстрировать, что "Америка вернулась", и намерена объединить мировые демократии. Об этом "Сегодня" говорит директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Саммит знаковый тем, что показывает возвращение США в международную политику и станет платформой для мирового лидерства Америки", – подчеркивает политолог.

Джо Байден. Фото: Global Look Press

Саммит отправит "непрямое" сообщение Китаю

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Саммит G7 также отправит "непрямое" сообщение Китаю. Пекин уверен, что Запад находится в неумолимом упадке и уже не представляет большую часть мировой экономики. Так, по данным британских аналитиков, в 70-х годах страны G7 составляли около 80% мирового валового внутреннего продукта. Сейчас это примерно 40%.

"Саммит G7 показывает возвращение "Большой семерки" и будет стимулировать мысль о том, что Запад может обеспечить глобальное лидерство в союзе с другими демократическими странами в Азии и в остальном мире", – говорит Бортник.

Эксперт также добавил, что именно для этого, группа и пригласила на саммит четырех "гостей": Австралию, Индию, Южную Африку и Южную Корею. Тот факт, что трое из них являются азиатскими странами, подчеркивает роль группы в противодействии Пекину.

Тем не менее, несколько основных вопросов, входящих в повестку дня саммита G7 – пандемия, климатические изменения и торговля все же требуют сотрудничества с Китаем. Эти глобальные проблемы невозможно решить без участия самой густонаселенной страны со второй по величине экономикой в мире.

"Кроме того, США и Великобритания сейчас оказались под давлением пандемии коронавируса, вынуждающей "подарить" больше вакцин развивающимся странам, в том числе и Украине. Но если G7 уклонится от проблемы, Китай может стать двигателем глобальной вакцинации", – отмечает Бортник.

Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Почему встреча "Большой семерки" важна для Украины

Также одной из важных тем саммита станет "нарушение норм" властями России. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах в Берлине. Во внешней политике и отношениях с Россией имеются такие проблемы, как поддержка режима Башара Асада в Сирии, "военное вмешательство" в Ливии, а также ее "агрессия" против Украины.

В то же время директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев говорит "Сегодня", что проблему российско-украинских отношений вряд ли будут рассматривать на саммите G7, разве что в контексте общего обсуждения вопроса России.

"На саммите "Большой семерки" будут говорить о глобальных проблемах, таких как борьба с коронавирусом и финансовая помощь бедным странам. Вопросы Украины будут обсуждаться уже на саммите НАТО, встречах Байдена с Путиным и Байдена с Зеленским", – говорит Карасев.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

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Однако, несмотря на то, что на саммите G7 вопросы Украины вряд ли будут обсуждать, для нашей страны он все же важен. Встреча "Большой семерки" – это в первую очередь демонстрация миру, что западные страны объединены, сильны и решают глобальные международные вопросы. И на последующей встрече Байдена с Путиным, американский президент будет говорить с российским лидером, в том числе, об Украине, представляя собой содружество западного мира. По итогам переговоров, будет понятно, какие гарантии безопасности может получить Украина согласно международному контексту.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что главы МИД стран G7 в Лондоне заявили о необходимости полного отвода российских войск от границ с Украиной.

Напомним в апреле страны "Большой семерки" и ЕС также потребовали от России прекратить провокации у границ Украины и снизить напряженность.

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