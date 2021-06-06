Мы решили бросить вызов системе. "Слуга народа" о законе о деолигархизации

Кравчук заявила, что в Украине недостаточное законодательное поле. Она призывает принять этот законопроект, а потом будет еще минимум семь дополнительных

Евгения Кравчук прокомментировала закон о деолигархизации / Фото: Facebook

Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что крупный бизнес должен платить налоги, а не пытаться получить политические преимущества от ручных людей во власти.

Об этом она сказала, комментируя президентский законопроект о деолигархизации, передает пресс-служба "Слуги народа".

"Есть богатый человек, который в 90-х годах приватизировал какое-то предприятие, стал монополистом, купил большие телевизионные каналы и пытается избирать в Верховной Раде и Кабинете министров тех людей, которые ему удобны. 5 лет были одни, сменилась власть – пришли другие. И теперь пришли мы – совершенно новые люди, которые никогда не были во власти и никогда не были связаны с политикой, и решили бросить вызов системе", – сказала Евгения Кравчук.

Она считает, что сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, чтобы регулировать деятельность олигархов. Именно поэтому нужно принять этот законопроект, а кроме него, будет предложено по меньшей мере еще семь дополнительных.

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"Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовятся в процессе. Это нормально", – добавляет Евгения Кравчук.

Ранее новости "Сегодня" писали, для кого опасен закон Зеленского об олигархах и чего от него ждать.

Также накануне глава СНБО Алексей Данилов рассказал о законе о деолигархизации.