Мы никогда не забудем Крым и Донбасс: Кондолиза Райс о членстве Украины в НАТО

Кондолиза Райс. Фото: facebook.com/condoleezzarice

Бывший госсекретарь США (2005-2009) Кондолиза Райс считает, что Украина и Грузия должны стать полноправными членами НАТО и им необходимо предоставить План действий по членству в Альянсе. Об этом она заявила во время молодежного Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Она напомнила, что гарантии Бухарестского саммита НАТО о членстве Украины все еще остаются.

"Как главная мировая организация коллективной безопасности демократических государств, НАТО неизбежно должно включить Украину и Грузию, а для этого – поддержать План действий по членству Украины и Грузии", – сказала Райс.

Она также пообещала, что НАТО никогда не забудет того, что Россия сделала против Украины.

"Мир никогда не забудет того, что произошло в Крыму, и то, что продолжается на востоке Украины", – сказала экс-госсекретарь.

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Райс отметила, что за 30 лет независимости Украины было много сложных обстоятельств, много взлетов и падений, но украинцы все равно стремились к демократическому и процветающему будущему.

"И я хочу, чтобы вы знали: ваши друзья в Соединенных Штатах Америки, во всем демократическом мире и демократической Европе знают и понимают, каким тяжелым является этот путь, и ценят все достижения Украины за эти 30 лет", – резюмировала дипломат.

Как мы уже писали, Яценюк напомнил Путину, что Украина уже давно получила гарантии вступления в НАТО.