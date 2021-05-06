Мы ценим, что США солидарны с Украиной – о чем говорили Шмыгаль и Блинкен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава госдепа прибыл в Кабинет министров в 13:30 в четверг, 6 мая, после встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Глава украинского правительства опубликовал на своей странице в Twitter фото с госсекретарем США и заявил, что расценивает визит Блинкена как проявление поддержки и высокого уровня украинско-американских отношений, и отмечает возможность развития межгосударственного партнерства на базе совместных интересов обеих стран.

"Рад личной встрече с Энтони Блинкеном. Визит в Украину — это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Совместные интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства", – написал Шмыгаль.

Как отметил премьер, основная тема переговоров касалась сотрудничества в сфере энергетической безопасности.

"Обсудили с госсекретарем Блинкеном направления сотрудничества. Украина настроена на продолжение ключевых реформ. Вопрос энергетической безопасности сейчас особенно актуален из-за угрозы "Северного потока 2". Мы ценим, что США в этом вопросе солидарны с Украиной", – рассказал Шмыгаль.

Реклама

Напомним, по прилету глава Госдепа заявил, что его визит в Киев – это важная возможность обсудить агрессию России и реформы в Украине.

Все подробности в спецтеме Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.