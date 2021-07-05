Можем стать идеальными партнерами: Греция поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО

Глава греческого МИД считает, Украина существенно продвинулась в реформах, необходимых для вступления в Евросоюз

Никос Дендиас

Греция заинтересована во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО, она всегда поддерживала и будет поддерживать европейские устремления нашей страны и углубление ассоциации с ЕС во всех сферах.

Об этом заявил глава греческого МИД Никос Дендиас на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в ходе визита в Киев, передает пресс-служба МИД Украины.

"Мы заинтересованы во вступлении Украины в Европейский Союз, где наши страны могли бы стать идеальными партнерами. Кроме того, Греция как член НАТО помогает Украине в укреплении ее обороноспособности, в частности в регионе Черного моря, а также поддерживает вступление Украины в НАТО при выполнении ею необходимых условий", - сказал Дендиас.

Он добавил, что Греция также приветствует присоединение Украины к заявлениям и решениям ЕС, в том числе по Европейскому зеленоому соглашению.

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Кроме того, по мнению Дендиаса, Украина существенно продвинулась в реформах, необходимых для вступления в Евросоюз.

"Украина значительно продвинулась с помощью ЕС в направлении внедрения амбициозных реформ, успех которых является залогом вступления Украины в ЕС", – отметил он.

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Дмитрий Кулеба в свою очередь отметил высокий уровень отношений между Украиной и Грецией в разных сферах и поблагодарил греческого коллегу за упрощение условий поездок украинцев в Грецию, а также предложил развивать паломнический, зеленый, гастрономический туризм как греческих туристов в Украину, так и украинских в Грецию.

Глава МИД Украины также рассказал Дендиасу о ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта в регионе Черного моря и во временно оккупированном Крыму и поблагодарил за поддержку Грецией суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства на двустороннем уровне и в рамках ЕС.

Также обсуждалось увеличение объемов торговли и инвестиций.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что Европе пора сделать шаг навстречу Украине, поскольку наша страна уже сделала достаточно много для членства в ЕС и НАТО.

Мы также писали, что правительство Греции официально разрешило въезд туристам из Украины с 14 мая при соблюдении ряда условий.

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