Мы уже сделали достаточно: Зеленский ждет шагов от НАТО

Зеленский утвердил стратегию развития правосудия
Президент Владимир Зеленский заявил, что пора Европе сделать шаг навстречу Украине, поскольку наша страна уже сделала достаточно много для членства в ЕС и НАТО. Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30".
Он напомнил, что членство Украины в ЕС и НАТО является основоположным и стратегическим приоритетом внешней политики.
"Наша страна и украинский народ уже сделали достаточно для того, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом Европейского Союза и НАТО", – сказал Зеленский.
Отметим, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщества очень беспокоит россиян – Кремль постоянно распространяет страшилки. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО, назвав это детскими страхами.
Как мы уже писали, ранее президент РФ рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.