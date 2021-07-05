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Мы уже сделали достаточно: Зеленский ждет шагов от НАТО

5 июля 2021 11:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Альянс постоянно твердит Украине о реформах и за последние годы было сделано очень много, но Европа ближе не стала

Зеленский утвердил стратегию развития правосудия

Зеленский утвердил стратегию развития правосудия

Президент Владимир Зеленский заявил, что пора Европе сделать шаг навстречу Украине, поскольку наша страна уже сделала достаточно много для членства в ЕС и НАТО. Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30".

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Он напомнил, что членство Украины в ЕС и НАТО является основоположным и стратегическим приоритетом внешней политики.

"Наша страна и украинский народ уже сделали достаточно для того, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом Европейского Союза и НАТО", – сказал Зеленский.

Отметим, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщества очень беспокоит россиян – Кремль постоянно распространяет страшилки. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО, назвав это детскими страхами.

Как мы уже писали, ранее президент РФ рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.

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