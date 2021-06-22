Морское партнерство: как "москитный" флот Украины изменит баланс сил между Россией и НАТО

Сайт "Сегодня" узнал, какие корабли будет строить Украина с Великобританией и как они повлияют на противостояние между Альянсом и РФ

Киев и Лондон договорились о совместном строительстве военных кораблей. Обновление Военно-морских сил Украины начнется с создания "москитного" флота, затем наша страна получит корабли класса "корвет", а в будущем, возможно, дело дойдет и до строительства эсминцев. Сайт "Сегодня" выяснил, как Великобритания поможет Киеву укрепиться на берегах Черного и Азовского морей и как это повлияет на переформатирование военно-политической обстановки в морском регионе.

Меморандум о морском партнерстве

В воскресенье, 21 июня, в Одессе на борту британского ракетного эсминца HMS Defender состоялась церемония подписания Меморандума о реализации проектов морского партнерства между Украиной и Великобританией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

С украинской стороны договор подписал заместитель министра обороны Александр Миронюк, а с британской – министр по вопросам оборонных закупок Джереми Квин.

"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", – говорится в сообщении.

Договор подписал замминистра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин. Фото: navy.mil.gov.ua

Какие катера построят для Украины

Как рассказал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине коммодор Королевских ВМС Тим Вудс в интервью газете "День", специально для Украины кораблестроительная отрасль Великобритании спроектирует новые ракетные катера для создания так называемого москитного флота, обеспечивающего оборону побережья и защиту фарватеров.

Ракетные катера будут иметь длину 50-65 метров, скорость хода при этом будет составлять около 40 узлов (74 км/ч). На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты малой или большой дальности.

"Это будут маленькие скоростные корабли, которые могут действовать на мелководье Азовского и Черного морей. Корабли будут быстрые, маневренные, их будет трудно обнаружить и поразить", – сказал Вудс.

Тим Вудс. Фото: "День"

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Сегодня", что ракетные катера эффективно используются не только в обороне, но и в нападении.

"Они могут быстро приблизиться к большим судам противника, нанести ракетные удары и так же быстро отойти", – объясняет он.

Катера смогут поражать цели с 200 миль

Военный эксперт подполковник в запасе Сергей Грабский отмечает, что акцент на строительство ракетных катеров сделан во время обострения отношений с Россией. По его словам, корабли ВМФ РФ, бороздящие просторы Черного моря, достаточно уязвимы к ракетным ударам.

"Катера смогут поражать ракетами цели с расстояния 100-200 морских миль (185-370 км), а учитывая, что они могут атаковать группами, это мощная огневая эффективность", – говорит Грабский.

В ближайшее время две большие британские компании представят свои проекты ракетных катеров для Украины. Кроме того, возможен вариант совместного проектирования боевых кораблей с украинскими проектными бюро в Николаеве.

"Мы построим первые четыре катера в Великобритании. Украинские судостроители смогут наблюдать, учиться и тренироваться. Остальные четыре ракетных катера будут строиться уже в Украине", – рассказал Вудс.

Ракетный катер Mark Mk. VI / Фото: mvs.gov.ua

Строительство ракетных катеров начнется в начале следующего года и должно завершиться до 2024 года. "Думаю, мы увидим эти корабли в Черном море уже в 2025 году с украинскими моряками на борту", – добавил коммодор.

Как отметил Грабский, катера оптимально подходят для обороны побережья и защиты фарватеров, учитывая небольшие глубины и постоянное изменение дна.

"Такие суда здесь более уместны, чем большие корабли, такие как фрегаты или корветы", – говорит он.

Британцы восстановят украинский корвет

После завершения строительства восьми скоростных катеров следующая фаза Морской стратегии Украины предусматривает переход к созданию больших кораблей класса "корвет", обеспечивающих морскую оборону на глубоководье. Как рассказал Вудс, сейчас Украина заинтересована в покупке четырех турецких кораблей класса "А-корвет", а также рассматривает возможность строительства собственных аналогичных кораблей.

"У Украины есть один корвет. Согласно договоренности, британцы будут помогать его восстанавливать", – говорит нам Романенко.

Украинский Корвет "Винница" в судоремонтном доке завода "Украина" / Фото: mil.in.ua

Говорить об эсминцах преждевременно

Кроме того, обсуждается возможность строительства эскадренных эсминцев. По словам Вудса, на кораблях такого класса Украина сможет вместе с британскими кораблями выходить в Средиземное море и в Мировой океан. "Было бы хорошо видеть украинские корабли в сопровождении ударных авианосных групп уже в 2030-х годах", – отметил Вудс.

Однако эксперты уверены, что говорить о строительстве эсминцев сейчас преждевременно.

"Пока речь идет о строительстве восьми катеров и модернизации двух тральщиков. Сначала надо выполнить эти пункты, а потом планировать далее", – говорит экс-замглавы Генштаба Романенко.

Отметим, что в документе предусматривается закупка у Великобритании двух модернизированных минных тральщиков проекта Sandown, на что Лондон готов предоставить Украине кредит. По словам Романенко, тральщики очень важны.

"Противник может выставить мины и перекрыть Одессу. Благодаря тральщикам, этот участок будет быстро разминирован", – говорит он.

Украина между Россией и НАТО

Украина и Великобритания договорились также о восстановлении и модернизации баз ВМС Украины в Бердянске на берегу Азовского моря и в Очакове на черноморском побережье. Ряд компаний в Великобритании работают сейчас с Минобороны Украины в вопросах, какой должна быть инфраструктура этих баз – в каких местах располагать склады топлива, боеприпасов и ремонтные помещения, а также разрабатывают энергетическую структуру причалов. Как отметил Грабский, речь идет не только о реконструкции военно-морских баз, но и о целом комплексе реформ управления.

По мнениям экспертов, военно-морской меморандум не только свидетельствует об экономической и военной помощи Запада Украине, но и является гарантией безопасности нашей страны от потенциального нападения России.

"На украинских военно-морских базах будут присутствовать военнослужащие Великобритании, которая является членом НАТО. Данный факт остановит вероятного противника от желания нанести удар по Альянсу", – объясняет Грабский.

Эксперт подчеркнул, что даже небольшая группа из восьми ракетных катеров, созданных совместными усилиями Украины и Великобритании, может изменить баланс сил в Черном море во время постоянного, пусть и негласного противостояния между Россией и НАТО.

На базах ВМС Украины будут военнослужащие Британии. Фото: ВМС Украины

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Великобритания направляла в Черное море два корабля Королевского военно-морского флота из-за роста напряженности на востоке Украины. Также мы информировали, что ВМС США отправляли в Черное море два эсминца "Дональд Кук" и "Рузвельт", но остановили их в Средиземном море.