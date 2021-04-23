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Могут назначить нового министра: в Раде готовят внеочередные заседания

23 апреля, 14:13

Сергей Мартынец

В Голосе говорят, что может состояться аж четыре срочных заседания – депутатам снова придется работать допоздна

Верховная Рада на следующей неделе проведет не только плановые пленарные заседания, но и внеочередные – сбор подписей депутатов идет полным ходом. На одном из них планируется заслушать кандидата на пост министра энергетики и проголосовать за его назначение.

Накануне на заседании фракции "Слуга народа" депутаты заслушали доклад кандидата Германа Галущенко.

"Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале", – говорится в сообщении.

В то же время глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что якобы хотят провести аж четыре внеочередных заседания:

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"Слуга народа" Александр Качура обнародовал частично повестку одного из внеочередных заседаний.

Как сообщали новости "Сегодня", на прошлой пленарной неделе депутаты дважды собирались на внеочередные заседания. Второй раз дошло даже до смеха – смотрите видео истерики Разумкова на заседании.

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Верховная Рада внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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