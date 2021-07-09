"Мистер стиль" и самый яркий пример: что говорят о новом прессекретаре Никифорове коллеги (видео)

Уже с первых сюжетов Сергей Никифоров запомнился зрителям, мог доступно рассказать о политике

Новый пресссекретарь президента Сергей Никифоров. Фото: скриншот

Новый прессекретар президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров с 2018 года работал на каналах "Украина" и "Украина-24".

Еще до работы на канале "Украина" он прошел серьезную школу. Учился в национальном университете имени Тараса Шевченко на факультете журналистики и в то же время работал на телевидении.

"Он сильный в фактаже. На него всегда можно положиться на какие-то политические события, исторические, в переводе, так как он владеет и французским, и английском языках. И в украинском языке Сергей очень классно управляется", – говорит ведущая телеканала "Украина 24" Тала Калатай.

Всегда в рубашке или пиджаке, в редакции его называли "мистер стиль". Таким Сергей Никифоров появился в ньюзруме телеканала "Украина". Уже с первых сюжетов он запомнился зрителям. Мог доступно рассказать о политике.

В стенах ньюзрума "Сегодня" за три года Никифоров вырос от штатного корреспондента к ведущему новостей, а впоследствии утреннего информационного шоу на телеканале "Украина 24".

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Юрий Сугак, главный редактор НГУ, отметил, что примером великолепной реализации таланта можно назвать его карьеру.

"У нас ярким сейчас примером является карьера Сергея Никифорова. Он был и журналистом-международником, и журналистом в новостях, и ведущим. Но при этом Сергей освещал деятельность во время избирательной кампании Владимира Зеленского, работал в его штабе. Он брал первое интервью и после победы Владимира Зеленского", – говорит он.

Но с президентом их объединила не только работа. Оба родом из Кривого Рога. Оба увлекаются КВН: когда Зеленский выступал на сцене – его действующий прессекретарь был в группе поддержки. А персональная поддержка и опора самого Сергея – его семья: жена и двое детей – мальчик и девочка, которым и постарается уделять время, несмотря на крайне плотный график.

Амбициозный и работоспособный, – отзываются коллеги о Сергее. И хотя на должность пресссекретаря был строгий отбор и 70 кандидатов на место – с дистанции не сошел и достиг цели.

Напомним, в мае стало известно, что его предшественница Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности прессекретаря президента. Вот только далеко она не ушла. Советник главы ОПГ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.