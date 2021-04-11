МИД о реакции Запада: Украина получила мощный сигнал солидарности

НАТО остается преданным партнерству с Украиной, говорит Олег Николенко

На фоне нагнетания Россией обстановки на границе с Украиной министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств стран Запада, поэтому Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров.

Об этом прес-ссекретарь МИД Украины Олег Николенко пишет на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации безопасности.

Николенко рассказал, что за последние полторы недели глава МИДа провел беседы с коллегами из Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Словакии, США, Франции, Швеции, высоким представителем ЕС и генеральным секретарем ОБСЕ .

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Кроме того, о своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии.

"Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Украины подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил вчера во время встречи с главой украинского государства и президент Турции", – добавил Николенко.

Напомним, в телефонном разговоре канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от президента РФ Владимира Путина прекратить наращивание военной мощи в районе Восточной Украины.

А Великобритания и США выразили свою поддержку Украине и потребовали от России немедленно прекратить наращивание военного присутствия у границ с Украиной и провокационную риторику.

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