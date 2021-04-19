Мендель рассчитывает, что Пасха поможет разблокировать обмен пленными

Пресс-секретарь Зеленского назвала самые важные задачи по Донбассу, выполнения которых будет добиваться команда президента

В Офисе президента Владимира Зеленского надеются, что наступающая Пасха станет хорошим поводом для разблокирования обмена пленными на Донбассе.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в программе "Взгляд с Банковой" на канале "Дом".

Она напомнила, что процесс обмена "всех на всех" был начат в 2019 году, но сейчас он заблокирован, а этот пункт – один из важных пунктов того, как двигаться дальше в контексте Нормандского формата.

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"Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший такой повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена", – отметила Мендель.

Кроме того, среди важных пунктов, решения которых еще предстоит добиться, пресс-секретарь президента назвала следующие:

выполнить достигнутые на встрече в декабре 2019 года договоренности о прекращении огня;

открыть движение через КПВВ на неподконтрольной территории;

Она добавила, что Украина по прежнему намерена двигаться дипломатическим путем и что на встрече президентов Франции Эммануэля Макрона и Украины Владимира Зеленского также обсуждались так называемые кластеры – разработанные Францией и Германией и одобренные Украиной шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.

