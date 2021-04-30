Мендель меняют должность в ОПУ: чем она будет заниматься у Зеленского

На Банковой решили реорганизовать коммуникационную работу Офиса президента. Подоляк объяснил, что это значит

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Юлия Мендель покинет должность пресс-секретаря президента Украины и будет заниматься коммуникацией с иностранными СМИ. Об этом он сообщил "Сегодня".

По его словам, Мендель временно продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря главы государства, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям", – заявил Подоляк.

Позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена, добавил советник главы ОПУ.

Напомним, что Юлия Мендель была назначена пресс-секретарем президента в июне 2019 года.

А тем временем спикер Офиса президента в последнее время стала активно выступать на государственном телеканале "Дом", который был создан для жителей временно оккупированных территорий. Среди прочего она отметилась неожиданным заявлением, что Украине пора "демонополизировать русский". Читайте об этом подробней в нашем материале "Украинский русский – частное мнение Юлии Мендель или свежий взгляд власти".