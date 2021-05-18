Медведчука хотят отправить за решетку – прокуратура оспорила решение суда

Прокуроры вместо домашнего ареста хотят ту меру пресечения, которую просили еще в Печерском суде

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева относительно меры пресечения для подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в ОГП.

В прокуратуре заявили, что вместо домашнего ареста хотят ту меру пресечения, которую просили еще в Печерском суде.

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"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", – сообщили в пресс-службе ОГП.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

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