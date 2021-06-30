Медицинской марихуане в Украине быть – комитет Рады одобрил закон

В лекарствах на основе каннабиноидов нуждаются порядка 2 миллионов больных, в том числе почти 20 тыс. украинских детей

Украина еще на шаг приблизилась к легализации "лечебного" каннабиса. Фото: коллаж "Сегодня"

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады рекомендовал принять законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Об этом 30 июня сообщила в Facebook нардеп Ольга Стефанишина.

Инициатива была поддержана голосами 11 членов комитета.

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"Вы знаете, что для меня это – сверхважно! Поскольку этот законопроект о лекарствах для 2 млн больных, среди которых почти 20 тыс. детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другие", – пишет Стефанишина, поблагодарив коллег за поддержку.

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Нардеп выразила надежду, что до конца лета Верховная Рада одобрит законопроект в первом чтении.

Напомним, что законопроект 5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности внесли в Раду в начале этого месяца. Инициатива считается компромиссной, поскольку ее авторами стали 83 нардепа из разных фракций.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада примет этот законопроект в первом чтении до конца июля или в сентябре.

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июня, смотрите в видеосюжете: