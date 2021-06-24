Версія українською
$ 27,27
32,6

"Маски-шоу" даже у тещи: у Медведчука снова проводят обыски

24 июня, 10:15

Сергей Мартынец

Соратник Кума Путина назвал действия силовиков акцией устрашения и попыткой деморализовать подозреваемого в госизмене

Обыски у Медведчука. Коллаж "Сегодня"

Силовики сегодня утром пришли с обысками в партийный офис нардепа Виктора Медведчука, по месту жительства его соратников и даже к его теще. Об этом сообщил в Facebook его сопартиец Ренат Кузьмин.

Обыски по делу Медведчука. Фото: PavlovskyNEWS

Он назвал эти обыски от прокуратуры акцией устрашения.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников… В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя. Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу", – написал Кузьмин.

Обыски по делу Медведчука. Фото: PavlovskyNEWS

Напомним, Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

Реклама

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

А 21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.

Смотрите также видео, как Порошенко приходил на допрос в СБУ по делу Медведчука:

Новости на эту же тему:
Виктор Медведчук обыски Ренат Кузьмин

Источник: Сегодня

Реклама