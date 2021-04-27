Ведомства открещиваются от того, что якобы давали официальные оценки "научной работе" народного депутата от ОПЗЖ

Текст нашумевшей кандидатской диссертации депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы содержит много "воды" и повторений, также в нем присутствует машинный перевод. Кроме того, к научной работе Кивы прилагаются поддельные справки.

К таким выводам пришли в проекте Bihus.info после анализа 245 страниц диссертации "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

В качестве примера приводится цитата (орфография пунктуация оригинала сохранены): "Де-факто, Україною має бути визначено ценз демократично-гуманного державного ладу задля стимуляції та рекультивації владно-ідейних підходів громадсько-правоохоронної взаємодії".

Еще один из яркий пример – явный перевод англоязычной статьи, необходимой для диссертацииЮ с помощью Google Translate. Об этом, в частности, свидетельствуют повторы одинаковых слов в местах, где должны быть синонимы:

BIHUS info

К диссертации прилагаются четыре справки. В них говорится о научной актуальности работы, а также потенциальной возможности применить сделанные в ней открытия на практике. При этом подпись на справке, которую якобы выдала глава Всеукраинской ассамблеи докторов наук по государственному управлению, не совпадает с ее подписью на других документах, говорится в итогах расследования.

Позже на сайте Института подготовки кадров Госслужбы занятости, где защищался Кива, изменили список документов, а та же справка за ту же дату оказалась подписана другим человеком. На вопрос о поддельной подписи в справке Кива после защиты посоветовал журналистам обращаться в правоохранительные органы.

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Одну из справок Кива получил в Офис генпрокурора. В ней указано, что прокуратура уже использует наработки Кивы на практике. Правда, глава ведомства Ирина Венедиктова уверяет: в Офис генпрокурора работу Кивы не присылали.

"Официально диссертационная работа и письмо от соискателя в Офис ГП не заходили. Эта справка – личная позиция человека, который ее подписал", – заявила Венедиктова.

Еще одну справку подписал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Связаться с ним пока не удалось.

Научный руководитель депутата Владимир Гурковский тоже отказался комментировать ситуацию.

Напомним, депутат Илья Кива "славится" резкими высказываниями и оскорблениями в Верховной Раде. Не стесняясь нецензурной лексики, недавно он поскандалил с журналистом Андреем Дзиндзей. На вопросы, почему Кива себе позволяет так выражаться, он отвечает, что это его форма общения. Кива не изменил себе и на защите диссертации – выйдя из аудитории, он устроил перепалку с журналистами.