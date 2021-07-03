"Мало, что выгнали?" – Богдан пришел в комментарии под мем Коболева о Боге

Коболев и Богдан пошутили о банане и расизме. Коллаж: "Сегодня"

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который возглавлял компанию семь лет и был уволен в апреле 2021 года, показал в Facebook шуточный мем под названием "субъективность vs объективность".

"Ну вот на**ена ти опять критикуешь Первого? Мало тебе, что выгнали?", – написал комментарий под публикацией экс-глава ОП Андрей Богдан.

На что Коболев ответил: "Не надо искажать замечательную пятничную шутку вашей грязной политикой! Иногда банан – это просто банан".

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Как мы писали ранее, в самолете по возвращению в Украину Андрея Богдана с новой возлюбленной заметили журналисты "Сегодня". Вероятно, он с ней отдыхал в элитном турецком отеле Maxx, а это – недешевое удовольствие. Один из самых "недорогих" туров в отель, где предусмотрен VIP-сервис для гостей, стоит более 460 тыс. грн за 10 дней (проживание в номере Suite).

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как бывший глава Офиса президента Андрей Богдан был замечен в Киевском зоопарке, куда пришел со своей собачкой поглазеть на животных. Но, как оказалось, не только полюбоваться, но и потрогать.