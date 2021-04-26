Макрон позвонил Путину, чтобы напомнить об Украине

Французский президент раскусил неискренность Кремля в его увещеваниях насчет ситуации на Донбассе

Россия должна проявить искренность в вопросе деэскалации на границе с Украиной, призвал ее президента Владимира Путина его французский коллега Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Le Figaro.

В телефонном разговоре двух лидеров, который состоялся 26 апреля, президент Франции призвал Путина "искренне и долгосрочно взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной", отметили в Елисейском дворце.

Этого можно достичь путем эффективного отвода войск и тяжелой бронетехники от границы с Украиной, четкого подтверждения прекращения огня и возобновления доверительного диалога.

Тем временем в Кремле утверждают, что Путин возложил ответственность за эскалацию на Донбассе на Украину, обвинив ее в "провокационных действиях, целенаправленном обострении обстановки на линии соприкосновения, игнорировании положений Минских соглашений".

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Президент РФ считает, что ранее достигнутых договоренностей должна придерживаться только Украина, в первую очередь предоставив Донбассу особый статуса и наладив прямой диалог с боевиками, которые оккупировали Донецк и Луганск при поддержке РФ.

Обсуждались и другие темы: состояние российского оппозиционера Алексея Навального, дипломатический скандал в Чехии, борьба с пандемией коронавируса, а также ситуация в Нагорном Карабахе и Ливии.

Как утверждают в России, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, что ранее в этом месяце в Елисейском дворце приняли президента Украины Владимира Зеленского, у которого состоялись переговоры тет-а-тет с Макроном и втроем, когда к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

А в начале апреля Франция и Германия потребовали от России немедленно прекратить эскалацию на Донбассе и отвести войска от границ Украины.

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