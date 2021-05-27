Лукашенко – угроза всему миру. Рада подготовила обращение к ООН и НАТО

Депутаты от коалиции и оппозиции совместно разработали обращение к Западу, чтобы на режим Лукашенко надавили санкциями

Протесты в Беларуси. Фото: REUTERS/OGI/ANI

Народные депутаты Украины собираются обратиться к международному сообществу, чтобы власти Беларуси признали угрозой безопасности всего мира из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Проект соответствующего постановления №5560 был зарегистрирован в Раде.

"Верховная рада осуждает действия властей Республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича", – гласит текст документа.

Нардепы призывают усилить давление на Беларусь (в том числе путем санкционного давления), осудить действия властей этой страны и "признать режим Лукашенко в республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности".

Также авторы документа добиваются неотложного международного расследования инцидента с Ryanair, а также прекращения преследования оппозиции, журналистов, а также освобождения задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и других политзаключенных.

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Постановление было разработано тремя десятками представителей парламентских фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и депутатской группы "За будущее".

Свое обращение нардепы адресуют ООН, Европейской комиссии, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам стран мира.

Напомним, что из-за случившегося Украина уже прекратила авиасообщение с Беларусью, а украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве этой страны.

Ранее сайт "Сегодня" пообщался с белорусскими политэмигрантами, которые сбежали из своей страны, спасаясь от преследований режима.

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