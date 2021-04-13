Кулеба и Блинкен придумали, как остановить новую агрессию России

Киев предлагает отбить желание у Кремля к дальнейшей агрессии на фоне стягивания войск, а Соединенные Штаты могут помочь в этом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе обсудил агрессию России против Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они пришли к выводу, что нужно увеличить цену для Москвы за военную эскалацию.

Фото: twitter.com/SecBlinken

Нужно отбить желание у Кремля к дальнейшей агрессии.

"Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом Блинкеном на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ, что цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой", – написал Кулеба в Twitter.

Фото: twitter.com/SecBlinken

В свою очередь Блинкен снова заверил Кулебу, что США помогут Украине.

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"Я встретился с Кулебой сегодня, чтобы обсудить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – заявил госсекретарь.

Как сообщали новости "Сегодня", Кулеба уже четко дал понять, что Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не признает аннексию Крыма.