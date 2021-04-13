НАТО никогда не признает аннексию Крыма – Столтенберг

Североатлантический Альянс поддерживает суверенитет Украины и не смирится с оккупацией Россией Крыма

Североатлантический Альянс никогда не признает аннексию Крыма Россией.

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Об этом на совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой брифинге заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Альянс поддерживает суверенитет Украины.

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Также Столтенберг добавил, что НАТО пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что "является крупнейшим военным усилением с 2014 года".

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"Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми", - сказал генсек Альянса.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом стягивание Россией войск к украинским границам.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает вступление Украины в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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